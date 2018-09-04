Глава Центробанка заявила об ослаблении "криптовалютной лихорадки"

Сегодня, 11:49 \\ Экономика

Она успела разгореться за последние четыре года, но уже стала "сходить на нет". Об этом Эльвира Набиуллина сообщила на форуме Finopolis, посвященном новым финансовым технологиям.

 По данным директора Национального агентства финансовых исследований Гузелии Имаевой, за последний год СМИ стали упоминать криптовалюты до 200 раз чаще. Интерес к этому воплощению блокчейна стал сравним с лихорадкой. Однако теперь глава российского Центробанка замечает значительное ослабление ажиотажа вокруг криптовалютной технологии в пользу других финансовых инноваций.

Эльвира Набиуллина заявила, что в современном мире виртуальные денежные операции перестали быть уделом "продвинутых потребителей". Теперь технологии ушли в массы. На этом фоне у ЦБ появилась новая цель - достичь баланса между рисками и развитием новых возможностей, как для бизнеса, так и для рядовых граждан. Она отметила, что для этого необходимо советоваться с предпринимателями.

Немногим ранее руководитель ЦБ предложила бороться с "банковским рабством". По её мнению, клиентам должны быть доступны услуги любого банка. И не важно, в каком из них зарегистрирован счет.

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Автор - Александр Лубяной
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