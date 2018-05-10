Сбербанк запустил процедуру обмена бонусов "Спасибо" на рубли

Руководство Сбербанка сообщило, что программа по обмену накопленных бонусов "Спасибо" началась 17 октября. При этом обмену будут подлежать бонусы не у всех пользователей, а только у тех, кто накопил достаточное количество.

Главный эксперт Frank RG Дмитрий Тарасов рассказал, что подобная схема наблюдается во многих банковских программах. Андрей Писарев, гендиректор "Центра программ лояльности" заявил, что 17 октября произойдет обновление уровней участников бонусной программы «Спасибо» от Сбербанка. Именно поэтому уже сегодня их можно обменять на рубли. При этом подчеркивается, что функция обмена будет доступна тем пользователям, которые достигли уровня "Больше, чем спасибо".

Если участник программы достиг необходимой отметки и хочет обменять бонусы на рубли, ему необходимо зайти в приложение и выполнить соответствующие манипуляции с использованием определенных команд. Деньги, как указывает руководство кредитной организации, будут переведены на счет клиента в течение недели с момента отправки запроса. Курс обмена следующий: 1 бонус = 50 копеек.

Гендиректор программы прокомментировал соответствующее решение. Он указал, что для них важна вовлеченность клиентов в данный механизм, поэтому сфера использования бонусов «Спасибо» регулярно расширяется. Отмечается, что стать участником может любой желающий. В настоящий момент в программе задействовано 34 миллиона человек.