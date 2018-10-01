Дольщики столичного ЖК «Квартал Триумфальный» уверены, что ЗАО «ФЦСР» пытается уйти от ответственности

Сегодня, 14:05 \\ Экономика

Неуважением к суду и нежеланием выполнять обязательства перед дольщиками назвали поведение представителей ЗАО «ФЦСР» во время заседания в рамках дела о банкротстве девелопера. Как сообщает «Экономика сегодня», застройщик столичного ЖК «Квартал Триумфальный» (бывавшая «Кутузовская миля») ранее и вовсе заявлял, что не является застройщиком этого комплекса.

 Дольщики подали апелляцию, и суд вынес решение – компания обязана передать участникам долевого строительства оплаченные квартиры. Очередное заседание по рассмотрению требований дольщиков вновь пришлось отложить. Представляющий интересы дольщиков адвокат Юрий Крылов отметил, что затягивание процесса со стороны представителей «ФЦСР» происходит намеренно. На недавнем заседании представители «ФЦСР» заявили об отводе судьи Жанны Бальжинимаевой, им отказали. Затем они заявили отвод председателю судебного состава, затем вновь - судье Бальжинимаевой. В результате слушание дела вновь перенесено, а тем временем, по данным финансового анализа, в компании идет вывод активов.

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