Китай построил за 5 лет 17 пролетов моста через Амур, а Россия все еще строит свои 3 части

Почти 5 лет понадобилось Китаю, чтобы возвести 17 пролетов моста, который проходит через Амур. Интересно при этом, что Россия за все это время не смогла построить свои 3 пролета.

Соглашение о строительстве моста через Амур было заключено в 2013 году. КНР приступила к возведению своих 17 частей зимой 2014 года. Отмечается, что общая длина конструкции должна составить 2,215 километра. Из этого расстояния 1 километр и 886 метров находятся на территории Китая. Именно эту длину и охватывают уже имеющиеся 17 пролетов.

России необходимо построить всего лишь 3 части моста через Амур. Однако она все еще не возвела их. Отмечается, что их строительство было приостановлено. Причиной этому явилась невыплата заработной платы рабочим. Отмечается, что в середине сентября 2018 года работы были возобновлены. И в октябре стало известно, что китайская и российская части соединены. Также дату открытия перенесли с осени 2018 года на лето 2019. На территории РФ будет находиться лишь 329 метров. При этом Китай уже полностью завершил строительные работы со своей стороны.

По словам специалистов, открытие и функционирование этого сооружение станет дополнительным стимулом для развития социально-экономического сотрудничества двух государств. По предварительной оценке, пропускная способность моста составит порядка 21 миллионов тонн грузов в год.