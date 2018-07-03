В "Сбербанк Онлайн" для iPhone появились новые возможности

Сегодня, 02:30 \\ Экономика

Разработчики приложения для смартфонов сообщили, что теперь в нем можно будет отправлять друзьям денежные "Открытки". Они будут состоять из пожелания вместе с анимированным или озвученным изображением.

 Стало известно о масштабном обновлении, которое подготовило руководство кредитно-финансовой организации "Сбербанк" для своего мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" для iPhone. Как оказалось, оно доступно для пользователей еще с первого октября 2018 года.

Теперь, используя функцию "Диалоги", они смогут радовать своих друзей денежными подарками. В приложении банка можно будет не просто совершить перевод финансов на карту друга, но также и сопроводить сообщение приятными словами и цифровой открыткой.

Помимо прочего, с новым обновлением у клиентов банка появились и другие новые возможности. Например, пользоваться приложением стало гораздо удобнее, так как оно стало работать быстрее. Также в разделе "Рекомендации" можно найти советы по пользованию, а в разделе оплаты штрафов от ГИБДД теперь намного удобнее отслеживать проведенные операции.

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Автор - Мартина Корф
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