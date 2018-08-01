Малый бизнес столицы выбирает индивидуальное предпринимательство

По словам первого лица столичного ДЭПР Владимира Ефимова, Москва продолжает уверенно удерживать за собой лидерство в стране относительно прироста числа индивидуальных предпринимателей. Эта форма ведения бизнеса продолжает планомерно набирать популярность в мегаполисе. В частности, с января по август этого года в столице в качестве ИП были зарегистрированы на 2400 (или на 15%) больше человек, чем за те же первые восемь месяцев с начала 2017 года. Об этом написало агентство «Коммерческая тайна».

По словам вице-мэра, сейчас в столице РФ работает порядка 308700 индивидуальных предпринимателей. Это данные на первое сентября текущего года, и они на 11,5% превышает показатели, установленные к первому сентября 2017 года.

Как заявил Владимир Ефимов, столичные власти прилагают серьезные усилия для того, чтобы ИП было комфортно работать в городе. В частности, для бизнеса введены различные льготы, преференции, удобная патентная система.







