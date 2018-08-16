Владимир Ефимов: успешность столичного бизнеса увеличилась на 42,6%

Сегодня, 03:57 \\ Экономика

Успешность столичного бизнеса впечатляет. По словам руководителя местного ДЭПР Владимира Ефимова, за период январь-июнь она выросла на 42,6%, если сравнивать с первыми шестью месяцами минувшего года. Увеличению прибыльности бизнеса способствовали обрабатывающая промышленность Москвы и местная индустрия гостеприимства, общепита, развлечений. Об этом информирует портал Business Expert.

Как отмечает Мосгорстат, рост прибыльности индустрии гостеприимства, общепита и развлечений был обусловлен проведением в нашей стране матчей футбольного ЧМ-2018. Благодаря этому гостиничный сектор российской столицы выручил в 2,4 раза больше, индустрии развлечений удалось заработать на 76% больше, а общепиту — на 45%. При этом в мегаполисе был зафиксирован рост прибыльности обрабатывающей промышленности в размере 130%.



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