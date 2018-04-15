Джек Ма завершит карьеру богатейшим жителем Китая

Основатель и глава электронной компании Alibaba Джек Ма возглавил список богатейших жителей Китая по версии китайского делового издания Hurun (китайский аналог Forbes).

Его состояние за год выросло на 35% и оценивается в $39,1 млрд. Число миллиардеров в Китае в этом году сократилось на одну десятую. Это вызвано обрушением китайских бирж на 20% и началом торговой войны между Китаем и США. Из списка Hurun выбыло 456 человек, что является максимальным показателем за его 20-летнюю историю. Аналитики издания оценивают тенденции изменений в этом списке за истекший период как положительные, но сам Джек Ма менее оптимистичен в оценках. Он находит, что противостояние с США неизбежно отразится не только на экономическом росте Китая, но и на всей мировой экономике, включая Европу. И длиться это может, по его мнению, десятки лет. Основатель Alibaba заявлял ранее, что из-за новых торговых пошлин ему пришлось отказаться от создания в США миллиона новых рабочих мест. В ближайших планах успешного предпринимателя, начинавшего свою карьеру скромным преподавателем английского языка, выход в отставку с поста руководителя созданной им фирмы, о чём сообщалось ранее в сентябре этого года, и занятия благотворительностью, популярные среди многих китайских предпринимателей.