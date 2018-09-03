Продуктовый кризис: сети грозят дефицитом из-за законопроекта Яровой

Группа депутатов Государственной Думы во главе с Ириной Яровой в конце февраля сего года внесли поправки в закон «Об основах госрегулирования торговой деятельности» и в закон «О развитии сельского хозяйства». Инициаторы поправок предложили запрет на заключение договоров торговцам, в которых есть ряд условий, а в частности о возврате товара поставщику, непроданного по истечению срока годности.

Данные поправки могут обернуться тем, что в выходные и праздничные дни на прилавках магазинов может возникнуть дефицит продовольственных товаров, т.к. заказчикам придется сокращать объемы закупаемого товара, сообщил глава Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков.

Если данные поправки примут, то самым сложным днем станет воскресный день, потому что продуктовые розничные сети "запасаются" продуктами питания в последний будничный день недели сразу на три дня. Если спрос будет велик, то большая доля заказанных в пятницу продуктов, будет продана всего за пару дней - в пятницу и субботу. В АКОРТ сообщили, что продукты питания в розничных сетях со сроком годности до 10 дней занимают две трети всей торговой площади.

Инициативная группа во главе с Яровой выступила в поддержку российских поставщиков, чтобы им - поставщикам, не приходилось выкупать свою продукцию обратно. Так, в стране в целом широко распространился возврат хлебных изделий - около 60%, мясо - около 35%. В случае зарубежных поставщиков речи не идет, т.к. розничные сети практически не возвращают им продукцию обратно.