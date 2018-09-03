Продуктовый кризис: сети грозят дефицитом из-за законопроекта Яровой

Сегодня, 09:55 \\ Экономика

Группа депутатов Государственной Думы во главе с Ириной Яровой в конце февраля сего года внесли поправки в закон «Об основах госрегулирования торговой деятельности» и в закон «О развитии сельского хозяйства». Инициаторы поправок предложили запрет на заключение договоров торговцам, в которых есть ряд условий, а в частности о возврате товара поставщику, непроданного по истечению срока годности.

Данные поправки могут обернуться тем, что в выходные и праздничные дни на прилавках магазинов может возникнуть дефицит продовольственных товаров, т.к. заказчикам придется сокращать объемы закупаемого товара, сообщил глава Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков.

Если данные поправки примут, то самым сложным днем станет воскресный день, потому что продуктовые розничные сети "запасаются" продуктами питания в последний будничный день недели сразу на три дня. Если спрос будет велик, то большая доля заказанных в пятницу продуктов, будет продана всего за пару дней - в пятницу и субботу. В АКОРТ сообщили, что продукты питания в розничных сетях со сроком годности до 10 дней занимают две трети всей торговой площади.

Инициативная группа во главе с Яровой выступила в поддержку российских поставщиков, чтобы им - поставщикам, не приходилось выкупать свою продукцию обратно. Так, в стране в целом широко распространился возврат хлебных изделий - около 60%, мясо - около 35%. В случае зарубежных поставщиков речи не идет, т.к. розничные сети практически не возвращают им продукцию обратно.

Поделиться новостью:
Автор - Василий Печкин
Главное за неделю

Центробанк отозвал лицензии у банков «Флора-Москва» и волгоградского «КОР»

 Причиной лишения лицензий стал ряд нарушений и проведение операций, вызвавших у экспертов Центробанка сомнения. Столичный и волгоградский банки лишились возможности осуществлять банковскую...

Семь человек погибли в ДТП с рейсовым автобусом под Тверью

 Как стало известно, транспорт лоб в лоб столкнулся с маршруткой, в которой также...

В ЯНАО началась продажа авиа-билетов на 16 новых направлений, финансируемых за счет окружного бюджета

 В Ямале началась продажа билетов на 16 новых авиа направлений, финансируемых из...

УАЗ назвал цены на обновленный УАЗ «Патриот»

Производство отечественного внедорожника стартовало 20 сентября нынешнего года.

В Венесуэле оплата загранпаспорта будет взыматься криптовалютой

 Венесуэла имеет собственную национальную криптовалюту - петро. 
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ