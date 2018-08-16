Владимир Ефимов: все больше бизнесменов приобретают недвижимость за пределами ЦАО

Сегодня, 02:39 \\ Экономика

Приобретение недвижимости коммерческого назначения за границами Центра Москвы все больше привлекает столичных бизнесменов. По словам первого лица ДЭПР мегаполиса Владимира Ефимова, сейчас среднее превышение стартовой цены лотов вне границ ЦАО составляет сорок процентов. Это на 15 п.п. больше показателя, зафиксированного годом ранее. Фактически есть основания говорить о том, что конкуренцию на столичных электронных торгах по аренде недвижимости коммерческого назначения вне Центра можно сопоставлять с уровнем конкуренции за лоты внутри Садового кольца давности 2017 года. Такую информацию передает ИА «Коммерческая тайна».

Следует добавить, что в Москве зафиксирован рост среднего количества претендентов на лот — если годом ранее на один объект претендовали два участника, то теперь их три-четыре. С начала текущего года на столичных электронных торгах было реализовано 123 лота общей площадью в 23000 «квадратов». На торги выставлено еще 250 арендных объектов.


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