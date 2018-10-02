В Венесуэле оплата загранпаспорта будет взыматься криптовалютой

Сегодня, 20:37 \\ Экономика

Венесуэла имеет собственную национальную криптовалюту - петро. 

 Власти Венесуэлы приняли решение, что с 1 ноября оплата приобретения и продления загранпаспорта будет осуществляться при помощи национальной криптовалюты петро. 

Так, за первое получение документа гражданам придется отдать 2 петро, а за продление - 1 петро. А для граждан, которые находятся за рубежом эта услуга будет стоить 200 и 100 долларов. 

Напоминаем, что в стране из-за резкого и масштабного кризиса пришлось применить деноминацию, с номинала было убрано по пять нулей и создали валюту под названием сувенирный болливар, который привязали к петро. 

Тем временем в ростовском аэропорту был задержан мужчина из Грузии, который перевозил 18 электронных плат, которые не были никак задекларированы. По словам мужчины это платы использовались для майнинга криптовалют и их пришлось вывезти для ремонта. Всю технику у мужчины изъяли и отправили на экспертизу. 

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Автор - Тереза Кёльн
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