В Венесуэле оплата загранпаспорта будет взыматься криптовалютой

Венесуэла имеет собственную национальную криптовалюту - петро.

Власти Венесуэлы приняли решение, что с 1 ноября оплата приобретения и продления загранпаспорта будет осуществляться при помощи национальной криптовалюты петро.

Так, за первое получение документа гражданам придется отдать 2 петро, а за продление - 1 петро. А для граждан, которые находятся за рубежом эта услуга будет стоить 200 и 100 долларов.

Напоминаем, что в стране из-за резкого и масштабного кризиса пришлось применить деноминацию, с номинала было убрано по пять нулей и создали валюту под названием сувенирный болливар, который привязали к петро.

Тем временем в ростовском аэропорту был задержан мужчина из Грузии, который перевозил 18 электронных плат, которые не были никак задекларированы. По словам мужчины это платы использовались для майнинга криптовалют и их пришлось вывезти для ремонта. Всю технику у мужчины изъяли и отправили на экспертизу.