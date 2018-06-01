В ЯНАО началась продажа авиа-билетов на 16 новых направлений, финансируемых за счет окружного бюджета

Сегодня, 15:46 \\ Экономика

В Ямале началась продажа билетов на 16 новых авиа направлений, финансируемых из окружного бюджета. Как сообщили в администрации округа, до конца текущего года все перелеты будут проходить в пилотном режиме. Это позволит специалистам оценить реальный пассажиропоток и, в случае необходимости, внести корректировки в список маршрутов, сообщает «Российская Газета».

 Маршруты новых авианаправлений были определены на основании пожеланий жителей округа. Как написал в своем аккаунте в Инстаграм губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов: «У ямальцев должна быть возможность быстро и по доступной цене добраться в отпуск, к родным или друзьям, в командировку». Именно поэтому, «С 1 октября правительство округа дополнительно субсидирует 16 авианаправлений. Среди них - Санкт-Петербург, Уфа, Екатеринбург, Омск и Новосибирск», - добавил он.

На сегодняшний день ЯНАО занимает лидирующую позицию по развитию транспортной инфраструктуры в стране. Как заметил политолог Евгений Минченко: «Регион - один из лидеров по развитию транспортной инфраструктуры. Дмитрий Артюхов как современный губернатор решает все насущные и важные для региона социальные и экономические вопросы не в кулуарах с чиновниками, а через реальные соцопросы граждан. Держит прямую связь с народом, что особенно важно при реализации мегапроектов, которые сейчас стоят перед администрацией ЯНАО».

В намеченные администрацией округа проекты входят также: реконструкция аэропорта Нового Уренгоя, прокладка железнодорожной линии Обская – Коротчаево через Салехард, Надым, Пангоды и Новый Уренгой, которая позволит сократить протяженность транспортных маршрутов в направлении морских портов, строительство моста через Обь, объединяющего авто- и железную дороги. Также в планы руководства ЯНАО входит ускорения строительства трассы Салехард – Надым, которая соединит столицу округа с федеральными трассами.



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