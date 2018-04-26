Центробанк отозвал лицензии у банков «Флора-Москва» и волгоградского «КОР»

Причиной лишения лицензий стал ряд нарушений и проведение операций, вызвавших у экспертов Центробанка сомнения. Столичный и волгоградский банки лишились возможности осуществлять банковскую деятельность с 5 октября.

Как стало известно, Центробанк России снова отозвал лицензии у банков. В этот раз «под удар» попал московский банк «Флора-Москва» и акционерный коммерческий банк «КОР» из Волгограда. По информации, волгоградский банк среди всех банков системы России находился по величине активов на 390-м месте. Банк «Флора-Москва» в данной системе занимал 450-е место.

В Центробанке отметили, что банк «КОР» лишился лицензии из-за выявленных нарушений законов и нормативных актов. Помимо этого, по итогам второго квартала эксперты выявили, что в банке стремительно вырос объем сомнительных операций. Подозрительный транзакции, которые проводились банком «КОР», стали поводом для проверок и отзыва лицензии.

Аналогичная ситуация сложилась и с банком «Флора-Москва». Теперь в банках назначено временное администрирование. По информации СМИ, московский банк стал 44-й кредитной организацией, которая лишилась лицензии в этом году. А с момента, когда Эльвира Набиуллина возглавила пост председателя ЦБ, банки лишились уже 401 лицензии.