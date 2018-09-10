Правительство РФ выделили 9,8 млрд рублей на покупку «Суперджетов 100»

На сайте Правительства Российской Федерации сообщается о предоставленной субсидии ПАО «Государственной транспортной лизинговой компании»для закупки восьми самолетов «Sukhoi Superjet-100».

Государственное содействие и внебюджетные средства в размере 9,8 млрд рублей предоставят возможность увеличить количество закупаемых самолетов. В последующем самолеты будут переданы в лизинг отечественным авиакомпаниям для осуществления перевозок на региональных авиалиниях. Постановление №1171 подписано 2 октября Председателем Правительства Дмитрием Медведевым. Лайнеры произведены Акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого».

Поставка восьми самолетов общей стоимостью 18,7 млрд рублей будет осуществлена с 2018 и до конца 2019 года. Пассажирский самолет «Sukhoi Superjet-100» производят в России, комплектующие детали и агрегаты изготавливают в Хабаровском крае на авиационном заводе в Комсомольске-на-Амуре. Дальность полета «Sukhoi Superjet-100», рассчитанного для перевозки 98 пассажиров, составляет до 4600 километров.