Образовательный кластер «Техноград» для начинающих бизнесменов заработал на территории ВДНХ

Сегодня, 08:06 \\ Экономика

В прошлом месяце на ВДНХ открыли новый образовательный кластер «Техноград». Он оснащен высокотехнологичным оборудованием, и теперь является одной из площадок реализации крупного столичного проекта «Стартап-школа МБМ». По словам заммэра города Натальи Сергуниной, проект запустили в 2017 году для того, чтобы помогать начинающим предпринимателям мегаполиса с открытием своего дела. Бесплатные занятия в «Технограде» будут проводиться до конца года. Об этом написал ИЦ Правительства Москвы.

Как сообщила Наталья Сергунина, опытные преподаватели в лице бизнес-тренеров помогают занимающимся, к примеру, протестировать идею своего дела. Занятия представляют собой симбиоз теории и практики, а их длительность составляет 4,5 часа для каждого. Длительность образовательной программы — пять дней. Всем выпускникам (а их уже 1700 человек) вручаются соответствующие сертификаты, — уточнила чиновница.


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