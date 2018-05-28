Пока гром не грянет. Экологическая катастрофа в Якутии

Сегодня, 13:06 \\ Экономика

Конец августа и сентябрь 2018 года ознаменовались мало приятной новостью об экологической катастрофе в алмазодобывающем комплексе Якутии. Ничто не предвещало этой драматической ситуации. В плане природоохранных мероприятий для региона с повышенными рисками Республика Саха (Якутия) развивалась как будто благополучно. Этим целям была подчинена специальная правительственная программа, активно внедряемая с начала 90-х годов и позволявшая поддержать экологию в пределах нормы. Казалось, всё схвачено: без сбоев работают гидроэнергетика, геологическая отрасль, включающая в себя не только алмазодобывающий комплекс, но и – в ближайших планах – разработки урановых месторождений. Всё это удачно дополняли и оттеняли археологические исследования доисторической фауны, придавая особую экзотику и имидж региону, широко известному находками крупных доисторических животных – мамонтов.

Гроза над всем этим внешним благообразием разразилась в прямом и переносном смысле 19 августа этого года. В результате ливневых дождей, резко превысивших месячную норму осадков, вышло из берегов безымянное озеро, а по сути, отстойник на территории Мирнинского месторождения «Иреляхская россыпь» алмазодобывающего комплекса «Алроса». Прорыв четырёх дамб так называемых дражных котлованов и выброс семи миллионов кубометров технической воды с высоким содержанием ионов тяжёлых металлов и иных вредных компонентов привёл к загрязнению бассейна речек Ирелях и Малой Беуобуи и, в конечном счёте, отравлению на протяжении более 200 км реки Вилюй, второго по величине притока Лены.

Экосистема оказалась в крайне удручающем положении. Превышение содержания вредных веществ по некоторым показателям составило 700 и более раз. Ухудшение ситуации обернулось гибелью многих ценных пород рыб, над разведением которых работали специалисты. Страдает от неё, конечно, и местное население. Река служила источником питьевой воды и доступность её на длительное время оказалась ограниченной.

Предварительное изучение проблемы местными активистами показывает, что ситуация исподволь накапливала в себе технологические риски и угрозы, которые не нашли должного отражения в планах ликвидации потенциальных технологических сбоев или катастроф. В публичную сферу попали снимки из космоса, позволяющие проиллюстрировать, в каком рискованном состоянии продолжают находиться открытые алмазные разработки пострадавшего региона. Обеспечивая стабильный приход в бюджет России, эти разработки при всей их инновационности, основанной якобы на современных технологиях, способны создать немалые проблемы для местных жителей. Вот почему они вынуждены были объединиться и выступить с обращением к региональному правительству, в котором требуют «приостановления на территории Республики Саха (Якутия) всех производственных процессов подразделений АК «АЛРОСА» (ПАО), причастных к возникновению экологической катастрофы, до полной ликвидации последствий и до завершения полного экологического аудита».

Жители региона добиваются свободных полномочий «на взятие всех необходимых замеров на всей территории производственных объектов, так или иначе угрожающих экологии Республики Саха (Якутия)». В перечень их требований вошли несколько важных пунктов, в том числе:

– в силу Постановления Правительства РФ от 21 мая 2007 г. N 304 объявить чрезвычайную ситуацию межмуниципального и/или регионального характера;

– организовать и обеспечить работу общественной независимой оценки состояния воды во всех пострадавших районах Якутии;

– организовать международный экологический аудит всех производств, находящихся на территории Республики Саха (Якутия).

Регулярные экологические сбои подобного рода, будь то массовая гибель рыбы в Приамурье, загрязнение Ангары нефтью, а теперь и катастрофа в Якутии, давно уже заслуживают повышенного внимания управленцев разного уровня, вполне оправдывают беспокойство местных жителей и те решительные требования, с которыми они выступают.

Поделиться новостью:
Автор - Мичелёв Лев
Главное за неделю

«Молчание – знак согласия»: Россиян автоматически подключат к новой накопительной пенсии

 Новая реформа будет опираться на норму закона, согласно которой молчание является выражением воли. Для отказа от автоматического подключения к системе накопительной пенсии россиянам будет нужно...

Марина Хлебникова обнаружила мужа мертвым в Москве

 Инцидент произошел вчера, 30 сентября, в вечернее время. Российская певица нашла тело в...

Москва станет пилотным полигоном, на котором протестируют налогообложение для самозанятых

Москва готова провести на своей территории тестирование нового механизма налогообложения...

«Слабо знает Россию»: Кадыров отреагировал на угрозы главы МВД США устроить морскую блокаду

 Министр внутренних дел США Райан Зинке заявил, что ограничить долю России на мировом...

Правительство хочет разрешить продавать пиво по ночам

 Такая инициатива поступила из Минпромторга, где предложили снять ограничение на продажу...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ