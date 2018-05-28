Пока гром не грянет. Экологическая катастрофа в Якутии

Конец августа и сентябрь 2018 года ознаменовались мало приятной новостью об экологической катастрофе в алмазодобывающем комплексе Якутии. Ничто не предвещало этой драматической ситуации. В плане природоохранных мероприятий для региона с повышенными рисками Республика Саха (Якутия) развивалась как будто благополучно. Этим целям была подчинена специальная правительственная программа, активно внедряемая с начала 90-х годов и позволявшая поддержать экологию в пределах нормы. Казалось, всё схвачено: без сбоев работают гидроэнергетика, геологическая отрасль, включающая в себя не только алмазодобывающий комплекс, но и – в ближайших планах – разработки урановых месторождений. Всё это удачно дополняли и оттеняли археологические исследования доисторической фауны, придавая особую экзотику и имидж региону, широко известному находками крупных доисторических животных – мамонтов.

Гроза над всем этим внешним благообразием разразилась в прямом и переносном смысле 19 августа этого года. В результате ливневых дождей, резко превысивших месячную норму осадков, вышло из берегов безымянное озеро, а по сути, отстойник на территории Мирнинского месторождения «Иреляхская россыпь» алмазодобывающего комплекса «Алроса». Прорыв четырёх дамб так называемых дражных котлованов и выброс семи миллионов кубометров технической воды с высоким содержанием ионов тяжёлых металлов и иных вредных компонентов привёл к загрязнению бассейна речек Ирелях и Малой Беуобуи и, в конечном счёте, отравлению на протяжении более 200 км реки Вилюй, второго по величине притока Лены.

Экосистема оказалась в крайне удручающем положении. Превышение содержания вредных веществ по некоторым показателям составило 700 и более раз. Ухудшение ситуации обернулось гибелью многих ценных пород рыб, над разведением которых работали специалисты. Страдает от неё, конечно, и местное население. Река служила источником питьевой воды и доступность её на длительное время оказалась ограниченной.

Предварительное изучение проблемы местными активистами показывает, что ситуация исподволь накапливала в себе технологические риски и угрозы, которые не нашли должного отражения в планах ликвидации потенциальных технологических сбоев или катастроф. В публичную сферу попали снимки из космоса, позволяющие проиллюстрировать, в каком рискованном состоянии продолжают находиться открытые алмазные разработки пострадавшего региона. Обеспечивая стабильный приход в бюджет России, эти разработки при всей их инновационности, основанной якобы на современных технологиях, способны создать немалые проблемы для местных жителей. Вот почему они вынуждены были объединиться и выступить с обращением к региональному правительству, в котором требуют «приостановления на территории Республики Саха (Якутия) всех производственных процессов подразделений АК «АЛРОСА» (ПАО), причастных к возникновению экологической катастрофы, до полной ликвидации последствий и до завершения полного экологического аудита».

Жители региона добиваются свободных полномочий «на взятие всех необходимых замеров на всей территории производственных объектов, так или иначе угрожающих экологии Республики Саха (Якутия)». В перечень их требований вошли несколько важных пунктов, в том числе:

– в силу Постановления Правительства РФ от 21 мая 2007 г. N 304 объявить чрезвычайную ситуацию межмуниципального и/или регионального характера;

– организовать и обеспечить работу общественной независимой оценки состояния воды во всех пострадавших районах Якутии;

– организовать международный экологический аудит всех производств, находящихся на территории Республики Саха (Якутия).

Регулярные экологические сбои подобного рода, будь то массовая гибель рыбы в Приамурье, загрязнение Ангары нефтью, а теперь и катастрофа в Якутии, давно уже заслуживают повышенного внимания управленцев разного уровня, вполне оправдывают беспокойство местных жителей и те решительные требования, с которыми они выступают.