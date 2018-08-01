Венесуэла: президент объявил о запуске национальной криптовалюты петро

Запуск Национальной криптовалюты произошел в понедельник, о чем сообщил руководитель страны Николас Мадуро.

В этот день запускается план по поднятию экономики, который будет осуществляться на протяжении 10 лет и выведет петро на международный уровень. 20 августа с купюр убрано 5 нулей, новая валюта называется криптовалюта петро, стоимость которой составляет около 60 долларов.

О создании криптовалюты глава страны заявил в декабре 2017 года, а через пару месяцев в этот проект вложили 3,3 миллиарда долларов. Людям, которые хотят получить доступ к петро, необходимо зарегистрироваться на специальном сайте. Ещё президент отметил, что в понедельник были отмечены атаки из США, Франции и Колумбии на портал с целью предотвратить развитие проекта.

Также 5 сентября было объявлено, что инфляция в Венесуэле достигла 20000%, а цены растут на 4% каждый день.

Мадуро объявил о визитах вице-президента в Россию и Турцию, в результате которых должны быть достигнуты экономические и финансовые соглашения.

Также территорию Венесуэлы, по данным ООН, ежедневно покидают около 5000 человек, на данный момент за пределами страны находятся свыше 2,6 миллионов граждан, которые ищут убежища в других странах Латинской Америки.

В свою очередь президент Венесуэлы заявляет, санкции США против его стороны являются незаконными. И причиной этому послужило желание Венесуэлы строить независимую модель общества.