Москва станет пилотным полигоном, на котором протестируют налогообложение для самозанятых

Москва готова провести на своей территории тестирование нового механизма налогообложения самозанятых. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. Градоначальник уверен в успехе эксперимента и убежден, что он поможет легализовать доходы самозанятым и увеличить поступление средств в пенсионную систему.

По мнению экспертов, Москва как самый густонаселенный регион страны подходит для подобного эксперимента. По стране численность самозанятых по разным оценкам составляет от 3,5 до 15 миллионов человек. Какой процент из них удастся вывести из «тени», оставляет специалистам простор для дискуссий.

Новая система налогообложения предложит самозанятым, не имеющим работодателя и наемных сотрудников, платить ежемесячный налог в 4%, а юрлицам – 6%. Тем, кто зарегистрируется добровольно обещают освобождение от подоходного налога и льготу по налоговому вычету в сумме до 10 тысяч рублей.

Пока согласно опросам чуть больше половины опрошенных согласны зарегистрироваться в качестве самозанятого в течение года, причем 20% считают «выход из тени» своим гражданским долгом. По данным опроса портала fl.ru, около трети москвичей готовы платить 4% с дохода, еще треть колеблется между платить 2% и вообще не платить, а еще 27% оказались не осведомлены о планах правительства относительно налоговых нововведений.

У Москвы за плечами есть успешный опыт легализации самозанятых - патентная система налогообложения. Как рассказал заммэра столицы по вопросам экономики Владимир Ефимов, за 6 месяцев 2018 года москвичи приобрели свыше 66 тысяч патентов на 5,3 млрд рублей, в прошлом году эта сумма составила 4,6 млрд рублей. В целом поступления от патентной системы за последние годы в Москве выросли в девять раз.











