Более 20 компаний из Москвы представили на международной выставке свои технические решения

Сегодня, 06:12 \\ Экономика

22 промышленные компании из Москвы продемонстрировали более 40 инновационных технических решений на совместной экспозиции «Сделано в Москве», организованной в рамках проходившей в столице 4-й международной специализированной выставки «Импортозамещение-2018». По мнению специалистов, предложенные москвичами разработки смогут составить конкуренцию мировым аналогам, сообщает «Официальный сайт Мэра Москвы».

Особо участниками мероприятия и его гостями были отмечены такие решения в области медицины, как хирургический клей из плазмы, кровоостанавливающий порошок, а также инновационное решение для контроля целостности упаковки и происхождения товаров.

«На выставке “Импортозамещение” мы показали лучшую продукцию, которая способна не только успешно конкурировать на отечественном рынке с известными западными аналогами, но и заинтересовать потенциальных зарубежных партнеров», — заявила заместитель Мэра Москвы — руководитель Аппарата Мэра и Правительства Москвы Наталья Сергунина.

Бренд «Сделано в Москве» на данный момент уже объединил 272 московские компании.

Совместная экспозиция была организована Департаментом предпринимательства и инновационного развития Москвы в сотрудничестве с Московским экспортным центром, который был создан по инициативе Правительства Москвы для продвижения столичной продукции на региональных и зарубежных рынках.



Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

В команду маркетологов S8 Capital войдут эксперты «Вымпелкома», Сбербанка, «Евросети» и «М.Видео»

 Один из ведущих игроков телекоммуникационного, ритейлингового, цифрового и финансового сегментов российского рынка – холдинг S8 Capital Армена Меружановича Саркисяна собирает мощную команду...

Марина Хлебникова обнаружила мужа мертвым в Москве

 Инцидент произошел вчера, 30 сентября, в вечернее время. Российская певица нашла тело в...

Правительство России предлагает в 2019 году увеличить зарплаты бюджетников на 6%

 Индексация должна коснуться, в первую очередь, учителей и врачей. Об этом...

«Слабо знает Россию»: Кадыров отреагировал на угрозы главы МВД США устроить морскую блокаду

 Министр внутренних дел США Райан Зинке заявил, что ограничить долю России на мировом...

«Молчание – знак согласия»: Россиян автоматически подключат к новой накопительной пенсии

 Новая реформа будет опираться на норму закона, согласно которой молчание является...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ