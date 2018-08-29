Более 20 компаний из Москвы представили на международной выставке свои технические решения

22 промышленные компании из Москвы продемонстрировали более 40 инновационных технических решений на совместной экспозиции «Сделано в Москве», организованной в рамках проходившей в столице 4-й международной специализированной выставки «Импортозамещение-2018». По мнению специалистов, предложенные москвичами разработки смогут составить конкуренцию мировым аналогам, сообщает «Официальный сайт Мэра Москвы».

Особо участниками мероприятия и его гостями были отмечены такие решения в области медицины, как хирургический клей из плазмы, кровоостанавливающий порошок, а также инновационное решение для контроля целостности упаковки и происхождения товаров.

«На выставке “Импортозамещение” мы показали лучшую продукцию, которая способна не только успешно конкурировать на отечественном рынке с известными западными аналогами, но и заинтересовать потенциальных зарубежных партнеров», — заявила заместитель Мэра Москвы — руководитель Аппарата Мэра и Правительства Москвы Наталья Сергунина.

Бренд «Сделано в Москве» на данный момент уже объединил 272 московские компании.

Совместная экспозиция была организована Департаментом предпринимательства и инновационного развития Москвы в сотрудничестве с Московским экспортным центром, который был создан по инициативе Правительства Москвы для продвижения столичной продукции на региональных и зарубежных рынках.







