Правительство хочет разрешить продавать пиво по ночам

Такая инициатива поступила из Минпромторга, где предложили снять ограничение на продажу пива в банке в нестационарной рознице и по ночам. Специалисты уже отметили, что инициатива идет вразрез с государственной политикой в области здорового образа жизни.

Причиной такого решения стала необходимость, по мнению Минпромторга, в мерах поддержки отечественной алюминиевой промышленности. Именно снятие запрета на продажу пива в ларьках и ночью поможет российским предпринимателям.

Отмечается, что в законопроекте, который предусматривает соответствующие поправки, речь идет не только о пиве, но и о других легкоалкогольных напитках таких, как сидр, пивные напитки, пуаре и медовуха. Причем их покупка в нестационарных торговых точках будет возможна только в алюминиевой банке. Также предлагается разрешить продажу соответствующих напитков в ночное время.

В пояснительной записке к готовящимся изменениям говорится о том, что отечественные производители столкнулись с серьезными проблемами на спрос своей продукции после того, как некоторые страны ввели экономические санкции. При этом глава контрольно-финансового управления ФАС Владимир Мишеловин заявил, что такое предложение действительно поступило. Но, хоть правительство и хочет снять запрет, инициатива не имеет большой поддержки в ФАС, поэтому в настоящий момент ведомство призывает найти иной способ решения проблемы.