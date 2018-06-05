ЦБ выпустил монеты, посвященные мультфильму «Ну, погоди!»

Сегодня, 08:06 \\ Экономика

Центральный Банк выпустил особенные монеты в честь юбилея одного из самых популярных мультфильмов Советского Союза «Ну, погоди!». Всего выпустили три монеты: достоинством 3 рубля, стоимостью 25 рублей, в цветном исполнении и в обычном. Как и полагается, юбилейные монеты выпустили ограниченным тиражом, из-за чего их реальная стоимость вырастит во много раз, к тому же за монетами непременно начнут охотиться коллекционеры.

 Монету 3-х рублёвым номиналом выпустили в количестве 3 тысяч, она изготовлена из серебра и весит 31 грамм. Медно-никелевые монеты достоинством 25 рублей выпущены в количестве 500 тысяч, из них 50 тысяч изготовлены с цветным рисунком. Для отлива в серебре выбрали одну из популярнейших сцен из мультфильма, где Волк с зайцем катаются на коньках. Центральный Банк РФ утверждает, что юбилейные монеты являются законным денежным средством, его обязаны принимать по всей территории России, однако, мало кто захочет отдать добровольно такой сувенир. Первая серия «Ну, погоди!» вышла в июне 1969 года. Ранее ЦБ выпускал монеты посвященные мультфильмам «Винни-Пух» и «Три богатыря».

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Автор - Валерия Лисичкина
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