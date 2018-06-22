Владимир Ефимов: в настоящее время в Москве рекордное количество ИП

В Москве зафиксировали очередной рекорд относительно роста количества индивидуальных предпринимателей. Как рассказал руководитель местного ДЭПиР Владимир Ефимов, в июне 2018 года количество индивидуальных предпринимателей в городе впервые превзошло планку в триста тысяч человек. На первое июля количество прошедших регистрацию в главном городе РФ ИП составило 302351 человек. Об этом сообщило агентство «Коммерческая тайна».

Как рассказал Владимир Ефимов, общее количество индивидуальных предпринимателей в столице с июня прошлого года выросло на 11,2%. Впечатляют и темпы прироста новых индивидуальных предпринимателей: за период январь-июнь текущего года в мегаполисе было зарегистрировано на 12,1% больше ИП, чем за аналогичный период годом ранее.

По словам господина Ефимова, Москва по праву является наиболее крупным в Европе потребительским рынком. Любой предприниматель обоснованно рассчитывает на то, что сможет найти здесь себе клиентов, — резюмировал министр.







