В Госдуме предложили увеличить штраф заведение бизнеса без разрешения в 40 раз

Депутаты от "Единой России" решили пойти на кардинальные меры для ликвидации незаконного предпринимательства. Они предложили ужесточить наказание за предпринимательскую деятельность без регистрации или без образования юридического лица, в десятки раз увеличив штраф.

Инициатором предложения стала группа депутатов во главе с Владимиром Афонским. Авторы законопроекта уверены, такое изменение будет способствовать выведению бизнеса из тени. Поскольку платить высокие штрафы предприниматели не захотят. По словам депутатов, следует ужесточить наказание как за первое обнаружение осуществления предпринимательской деятельности без лицензии, так и за последующие. И если сейчас незаконным предпринимателям необходимо платить штраф в размере до двух тысяч рублей, то в случае принятия изменений гражданам придется серьезно раскошелиться, заплатив только за первое нарушение от 5 до 10 тысяч рублей.

Если после первого наказания гражданин не получит разрешение на предпринимательскую деятельность, то в случае повторной фиксации нарушения необходимо уже будет отдать государству от 20 до 30 тысяч рублей.

Примечательно, что проект уже поддержали и одобрили координационным советом фракции. Однако в рекомендациях авторам изменений предложили все же уменьшить размер штрафа.