Россия попала в рейтинг стран с самым дешевым бензином

Составлен рейтинг стран с самым недорогим топливом для автомобилей. Россия по показателю доступности бензина оказалась только на 34-м месте в списке.

В описании рейтинга указывается, что россияне пользуются недорогим бензином, поскольку страна является одним из крупнейших производителей нефти в мире. По данным авторов ТОПа, стоимость топлива составляет в России 0,72 доллара или 45,3 рубля.

Однако даже статус крупного нефтяного магната не позволил стране подняться высоко. Она занимает лишь 34 строчку. Это объясняется низким уровнем зарплат, ведь владельцы автомобилей вынуждены расходовать на топливо примерно 9,22% своего ежедневного заработка.

Победителем в этом списке стала Венесуэла. Заправить машину в стране можно за 0,01 доллара. Серебро отдали Ирану, где топливо можно приобрести за 0,28 доллара за литр. Третью строчку занял Кувейт, где заправить машину можно, отдав за один литр бензина 0,35 доллара.

Хуже всего автомобилистам приходится в Гонконге. Жители отдают 2,09 доллара за литр, чтобы заправить свое средство передвижения. Вслед за ним идет скандинавское государство Норвегия, где цена за бензин составляет 2,02 доллара. Бронза оказалась у голландского топлива, где стоимость одного литра составляет 1,93 доллар.

Напомним, ранее сообщалось, что была разработана специальная система штрафных санкций для заправочных станций. Им будут подвергаться те, кто недоливает бензин в автомобили. Согласно последним исследованиям российские заправки обделяют топливом владельцев машин примерно в 20% случаев.