Миллер: новый центр газодобычи в ЯНАО нужно считать будущим российской газовой отрасли

Сегодня, 07:27 \\ Экономика

Как полагает предправления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, Ямалу по силам стать регионом, определяющим будущее отечественной газовой отрасли, что станет возможным благодаря новому центру газодобычи. Округ располагает требуемой инфраструктурой       транспортного и производственного назначения.  У центра большие объемы газовых ресурсов, что доказывается тем, что на балансе ПАО «Газпром» — 16,6 триллионов кубометров газа. Стоит отметить, что не так давно, в рамках рабочей встречи с врио губернатора ЯНАО Дмитрием Артюховым господин Миллер рассказал о запуске освоения Харасэвэйского месторождения уже в ходе следующего года. Об этом проинформировало ИА «Росбалт».

Сотрудничество ведущих отечественных компаний с руководством ЯНАО способствует тому, что развиваются и другие газовые проекты. Так, в рамках интервью «Коммерсанту» предправления НОВАТЭКа Леонид Михельсон рассказал, что уже через две недели должна быть запущена вторая линия завода по сжижению газа «Ямал СПГ». Что касается третьей линии, то ее запустят до начала будущего года.



Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

ФПК «Гарант-Инвест»: в ТРК «Москворечье» начал работу 700-й супермаркет «Перекресток»

 Пресс-служба отечественного девелопера «Гарант-Инвест» сообщила об открытии на территории Российской Федерации юбилейного, семисотого супермаркета торговой сети «Перекресток». Знаменательное событие...

Поклонники вспоминают лучшие роли покойного Александра Исакова

Пользователи Сети и поклонники российского актера Александра Исакова, который скончался...

В Москве внедрен новый формат закупок

 Первым регионом в Российской Федерации, в котором внедрили новый формат закупок, стала...

На Марсе обнаружили подземное солёное озеро

Учёным удалось обнаружить на территории Марса большое скопление воды. Сообщается, что под...

"Не стоит прогибаться под изменчивый мир":Макаревич поддержал музыкантов, отказавшихся от "Нашествия"

 Макаревич поддержал решение исполнителей, отказавшихся от участия в «Нашествии». Об этом...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ