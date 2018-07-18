Миллер: новый центр газодобычи в ЯНАО нужно считать будущим российской газовой отрасли

Как полагает предправления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, Ямалу по силам стать регионом, определяющим будущее отечественной газовой отрасли, что станет возможным благодаря новому центру газодобычи. Округ располагает требуемой инфраструктурой транспортного и производственного назначения. У центра большие объемы газовых ресурсов, что доказывается тем, что на балансе ПАО «Газпром» — 16,6 триллионов кубометров газа. Стоит отметить, что не так давно, в рамках рабочей встречи с врио губернатора ЯНАО Дмитрием Артюховым господин Миллер рассказал о запуске освоения Харасэвэйского месторождения уже в ходе следующего года. Об этом проинформировало ИА «Росбалт».

Сотрудничество ведущих отечественных компаний с руководством ЯНАО способствует тому, что развиваются и другие газовые проекты. Так, в рамках интервью «Коммерсанту» предправления НОВАТЭКа Леонид Михельсон рассказал, что уже через две недели должна быть запущена вторая линия завода по сжижению газа «Ямал СПГ». Что касается третьей линии, то ее запустят до начала будущего года.







