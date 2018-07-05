В Москве внедрен новый формат закупок

Первым регионом в Российской Федерации, в котором внедрили новый формат закупок, стала Москва. Дело в том, что в ее единой информационной системе появились электронных конкурсы местных заказчиков. Такую информацию сообщила замградоначальника столицы Н.Сергунина.

Как отметила госпожа Сергунина, в настоящее время процедуры проводятся в пилотном режиме, но это реальные конкурсы, в которых могут участвовать представители местного предпринимательского сообщества. Госзаказчики имеют возможность проводить электронные конкурсы, осуществлять запрос котировок и предложений с первого июля. С 1 января будущего года эта процедура становится обязательной. Сейчас собираются заявки на два первых электронных конкурса. Они организованы ГКУ города Москвы «Дирекция капитального ремонта».

По словам лидера столичного Департамента по конкурентной политике Г.Дегтева, есть основания ожидать, что новый формат поспособствует расширению возможностей предпринимателей, работающих с госзаказчиками. В случае успеха проекта переход на новые способы закупок будут рекомендовать столичным заказчикам уже в сентябре 2018 года.



