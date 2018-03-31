ФПК «Гарант-Инвест»: в ТРК «Москворечье» начал работу 700-й супермаркет «Перекресток»

Пресс-служба отечественного девелопера «Гарант-Инвест» сообщила об открытии на территории Российской Федерации юбилейного, семисотого супермаркета торговой сети «Перекресток». Знаменательное событие имело место в стенах ТРК «Москворечье», которые принадлежит «Гарант-Инвест». Торговая площадь супермаркета — 1200 «квадратов».

Отмечается, что юбилейный супермаркет «Перекресток» на сто процентов соответствует современной концепции этой торговой сети, в которой уже работает свыше 76% супермаркетов. Ассортимент юбилейного супермаркета включает в себя 12 тысяч наименований товаров (более 30% от этого числа — из категории fresh). Компания активно работает в направлении расширения сотрудничества с локальными производителями. В ассортименте торговой сети «Перекресток» в Москве и Подмосковье доля таких производителей составляет 35%.



