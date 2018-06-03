«Покупателям придётся платить больше»: в Санкт-Петербурге перейдут на эко-пакеты

По всему миру пытаются, если не спасти экологию, то хотя бы меньше ей вредить. Одним из действенных способов является использование экологичных товаров. Например, большинство жителей прогрессирующих стран давно практикует использование бумажных пакетов, так как считается, что бумага быстро разлагается, в отличие от полиэтиленовых пакетов. Присоединиться к развивающимся городам решили власти Санкт-Петербурга.

Председатель комитета по торговле Ольга Волкова заявила, что за пакеты, которые не вредят экологии, придётся платить больше, причём покупателям. Власти не могут запретить использование полиэтиленовых пакетов на законодательном уровне, но они настоятельно рекомендуют торговым сетям проводить маркетинговые акции для перехода на использование безопасных пакетов. Выбор куда сложить покупки будет предоставляться покупателю. Он может выбрать бумажный или полиэтиленовый пакет, а может воспользоваться многоразовой тканевой сумкой. Тем временем, ряд экспертов придерживаются мнения, что бумажные пакеты не безопаснее для экологии, чем полиэтиленовые, хотя бы потому что для изготовления бумажных пакетов приходится срубить внушительное количество деревьев.

Напомним, ранее сообщалось, что с Петербурга вывезли 60 килограммов опасных химических отходов.