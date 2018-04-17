Авиакомпании заявляют о подорожании перелётов

Представители самого популярного в России авиаперевозчика - компании «Аэрофлот» сообщили о скором повышении цен на билеты. Увеличение стоимости перелётов, обусловлено подорожанием топлива. Известно, что за прошлый год, в среднем цена на расходные материалы

увеличилась на 23%, а этой весной - на 20%.

Стоимость билета увеличится не особо сильно. Так пассажирам, которые выбрали экономный перелёт, придётся заплатить на 200 рублей больше, а тем, кто предпочитает комфортные путешествия в бизнес-классе - на 400 рублей больше. Однако судя по тому, что цены на топливо продолжают неумолимо расти, в скором времени ожидается ещё одно увеличение стоимости путешествий. На данный момент изменение ценовой политики произошло только для авиа перелётов по стране, и только компании «Аэрофлот», но уже несколько иностранных перевозчиков заявили о поднятии цен на некоторые рейсы до 40 евро. К тому же специалисты утверждают, что стоимость, взимаемая за перелёт, во всех компаниях авиаперевозок должна варьироваться в одинаковых пределах. Это значит, что увеличение стоимости предоставляемой услуги одного авиаперевозчика, влечёт за собой поднятие цен в других. Изменения коснутся перелётов с 26 июля.