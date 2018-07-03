Госдума приняла в третьем чтении законопроект о повышении НДС на 20%

Отмечается, что законопроект отправили на рассмотрение в Госдуму еще в начале лета, 16 июня, текущего года. Примечательно, что повышение НДС на 20% предполагает получение в государственный бюджет еще более 620 млрд рублей каждый год.

Стало известно о том, что во вторник, 24 июля, Госдума приняла в третьем, которое считается окончательным, чтении законопроект о повышении НДС с 18% до 20% с 1 января 2019 года. Кроме того, законопроект полагает, что будут повышены тарифы на обязательное пенсионное страхование.

Также поступали сведения о том, что на рассмотрение в Госдуму внесут законопроект о налогах для самозанятых личностей. Напомним, ранее сообщалось о том, что ЦИК получил документы на разрешение проведение референдума за пенсионную реформу.