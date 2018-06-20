ЦИК получил документы на проведение референдума о повышении пенсионного возраста

Об этом в понедельник, 23 июля, рассказала официальный представитель комиссии Майя Гришина. Она также сообщила о том, уже все эти документы прорабатываются.

Стало известно о том, что ЦИК РФ получил специальные документы, которые говорят о возможном проведении референдума о повышении пенсионного возраста на территории страны. Данный документ члены комиссии планируют рассмотреть уже на ближайшем заседании ЦИК в соответствии с российским законодательством, но пока точную дату собрания не установили.

Как рассказала официальный представитель комиссии Майя Гришина, согласно действующему законодательству РФ, ЦИК обязан в течение 10 дней с момента поступления сообщения о возможном проведении референдума рассмотреть вопрос на открытом заседании.

Напомним, ранее сообщалось о том, что идею для проведения референдума о повышении пенсионного возраста подали представители КПРФ 17 июля.