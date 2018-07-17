Треть россиян откажутся от покупок в интернете из-за пошлин

Эксперты провели опрос и узнали, что думают Россиян о новых поправках в законе о пошлинах. Речь идёт о решение депутатов Государственной думы, согласно которому, при заказе товара из заграничного магазина на сумму, превышающую 200 евро, россиянам придётся заплатить денежный сбор.

Сейчас 30% от стоимости купленного товара граждане РФ платят в случае, если покупка превышает стоимость 1000 евро в месяц или весит более 31 килограмма. Таможенная служба выдвинула предложение взимать пошлину за любую покупку, не зависима от её стоимости и веса. Однако Министерство торговли отклонило предложение и планирует снизить порог беспошлинной торговли до 500 евро, а к 2020 году до 200 евро. Выяснилось, что только 9% россиян не готовы отказаться от покупок в интернете и будут платить налог. 22% опрошенных заявили, что будут искать обходные пути. 27% участников опроса не могут дать ответ, пока нововведения не вступили в силу. А большинство респондентов 35% откажутся от покупок в иностранных интернет-магазинах, заявив, что покупка обойдётся слишком дорого. Опрос проводился среди 4 тысяч человек, проживающих в крупных городах России.