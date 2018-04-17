Акции "Русала" резко выросли в цене из-за возможности компании выйти из-под санкций

О том, что это может произойти, передал информацию министр финансов Соединенных Штатов Америки Стивен Мнучин. После этого ценные бумаги стали дороже на 14,3 процента и достигли 2,43 гонконгских доллара за акцию.

СМИ сообщают данные о том, что происходит с ценой на акции крупной российской алюминиевой корпорации "Русал", владельцем которой является предприниматель Олег Дерипаска. Как стало известно, они резко подорожали из-за возможности компании выйти из-под санкций. На данный момент из-за ограничений США компания терпит убытки. после того, как они были введены, цены на акции буквально рухнули - стоимость одной составляла 1,43 гонконгских долларов.

Со слов Мнучина стало ясно, что "Русал" разработал некий план, выгодный американской стороне. Благодаря этому предложению в будущем США могут освободить одного из крупнейших производителей первичного алюминия и глинозема от санкций. Один лишь шанс, что это возможно, почти вдвое поднял в цене его акции.