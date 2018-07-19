Реальные зарплаты в Белоруссии превысили доходы россиян

Институтом социальной политики ВШЭ был проведен большой анализ. В результате работы исследователей выяснили, что в 2017 году среднемесячные заработные платы россиян по паритету покупательной способности (ППС) составила 1640 долларов. В Белоруссии этот показатель выше, он равен 1648 долларов.

Отмечается при этом, что ППС двух стран превышает аналогичный показатель во всех других государствах СНГ.

Сообщается, что вплоть до 2014 года доходы россиян были на порядок выше. По ППС первое превосходство белорусских доходов произошло в 2015 году. Тогда средний показатель составил 1556 долларов, в России — 1530 долларов. Однако в 2016 году заработные платы российских граждан снова обошли соседей: 1561 доллар против 1517 долларов.

В проведенном исследовании проводится сравнение не только со странами СНГ. Подчеркивается, что в 2017 году ППС в России обошел показатели партнеров по БРИКС – Бразилию и Китай. Однако остался ниже стран восточной Европы.

Глава Министерства экономики Максим Орешкин прокомментировал сложившуюся ситуацию, указав, что в 2021 году ВВП России может превысить 3%. Такие темпы позволят обойти даже Германию в конкуренции по паритету покупательной способности.

Научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра Дмитрий Крук, в свою очередь, заявил, что в прошлом году в Белоруссии действительно было установлено повышение реальных зарплат, отметив, что до этого они не переставая, снижались на протяжении трех лет.