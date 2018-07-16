Италия подсчитала убытки от антироссийских санкций

Сенатор Италии Роберто Мура заявил, что санкции являются не только российскими проблемами, но и итальянскими. Громкое заявление сделал итальянский сенатор на встрече с Рамзаном Кадыровым.

Мура прибыл на Северный Кавказ с официальным трёхдневным визитом. В рамках встречи лидеры Италии и Чеченской Республики обсудят сотрудничество. Власти Италии считают, что земли Кавказа достаточно перспективны для выращивания винограда, и что совместная деятельность будет выгодно для обоих государств. Роберто Мура отметил, что санкции против России негативно влияют на экономику Италии. Так государство теряет каждый день около €7 миллионов. С момента введения ограничений более 10 тысяч итальянских граждан потеряли работу. Сенатор Италии подчеркнул, что их страна хочет наладить отношения с Российской Федерацией, и считывает, что страны имеют большой экономический потенциал для сотрудничества.

Напомним, что ряд европейских стран ввёл ограничения против России, в связи с тем, что РФ подозревают в причастности к конфликту на Украине. Однако в последнее время всё чаще можно услышать заявления от представителей европейских стран о желании отменить санкции