Владимир Ефимов: Москва изучает международную практику в сфере ГЧП

В российской столице 17 июля открылся Московский урбанистический форум 2018. Одним из его участников стал руководитель местного ДЭПиР Владимир Ефимов. Выступая на организованной в рамках форума конференции по государственно-частному партнерству (ГЧП), он рассказал, каким образом такие механизмы развиваются в мегаполисе. Об этом написало ИА «Коммерческая тайна».

Благодаря развитию ГЧП, российская столица успешно решает глобальные вызовы (в частности, модернизирует производственные мощности), — сообщил министр. На протяжении трех последних лет Москва заслуженно становится лидером Российской Федерации по темпам развития ГЧП. За период 2013-2018 гг. объем контрактов мегаполиса по проектам ГЧП составил свыше 815 млрд. рублей.

По словам Владимира Ефимова, столица РФ занимается постоянным изучением международной практики в сфере ГЧП. Она применяется исключительно с учетом специфики Москвы. Перспективными направлениями, в частности, являются развитие транспортной системы и социальной инфраструктуры города, — уточнил министр.



