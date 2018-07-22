Владимир Ефимов: в Москве созданы оптимальные условия для успешного развития города во всех направлениях

В столице РФ взял старт Московский урбанистический форум 2018. Его участником стал лидер местного ДЭПиР Владимир Ефимов. Во время своего выступления он рассказал о том, по каким главным направлениям будет развиваться город в среднесрочный период. Министр также объяснил, за счет чего Москва стала городом, обладающим большим экономическим потенциалом. Об этом проинформировало агентство «Национальные интересы».

По словам министра, Москва сумела за короткий срок стать одним из наиболее экономически успешных мегаполисов мира. Этому поспособствовала успешная ставка на ускоренное развитие ключевых направлений.

Что касается направлений, то, как отметил Владимир Ефимов, на среднесрочный период Москва планирует развивать инновационную экономику, совершенствовать городскую среду. Также в ее планы входит развитие местной агломерации.







