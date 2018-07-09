Росстат: доходы граждан России медленно, но растут

Реальные заработные платы россиян за год выросли на 0,2%. Значение почти равно нулю, однако, так в мае текущего года заработок россиян вырос на 10,1%. Данные предоставляют сотрудники службы государственной статистики России.

Стоит отметить, что за первое полугодие текущего года доход граждан увеличился на 2,6% в сравнении с тем же периодом 2017 года.

По данным на июнь, годовой доход среднего россиянина увеличился на 3,2%, в денежном выражении это примерно 33 тысячи рублей.

В среднем россиянин за месяц получает заработную плату в размере 46 тысяч рублей. Отметим, что это на 9,7% больше прошлого года.

Известно, что в июне без работы оказались более 3,5 миллиона граждан. В процентном выражении 4,7% от количества трудоспособных россиян. Прогрессом правительство можно назвать то, что число безработных жителей России уменьшилось на 8,2%.

Больше половина несения России (52%) являются трудовым активом страны, что в количественном выражении ровняется примерно 76 миллионам человек. В июне текущего года найти работу с помощью центра занятости пытались около 700 тысяч граждан.