Олег Матвеичев: Северный морской путь — самый короткий путь из Европы в Азию

В 2012 году в ЯНАО был создан город-порт «Сабетта», а 23-24 июля 2018 года он примет на своей площадке послов 17 государств. Они приедут ознакомиться с новыми возможностями стратегического российского проекта Северный морской путь. Ведущие отечественные эксперты небезосновательно считают, что он наделяет нашу страну серьезными политическими и экономическими перспективами. Такую информацию передает ИА REGNUM.

В комментарии к ситуации профессор Высшей школы экономики Олег Матвеичев подчеркнул, что Северный морской путь является самым коротким путем из Старого света в Азию. Благодаря потеплению климата и наличию у РФ ряда атомных и обычных ледоколов, у Северного морского пути есть необходимая инфраструктура. Его можно использовать на регулярной основе. Эксперт подчеркнул, что новый выход на мировые рынки получит, в частности, предприятие «Норильский никель».



