Министр труда, заявил, что пенсионные реформы положительно отразятся на рынке труда

Министр труда и социальной защиты россиян заявил, что увеличение пенсионного возраста предоставит гражданам более широкий выбор вакансий. Топилин напомнил, что на данный момент, основная масса людей, способных продуктивно работать должна была родиться в 90-х годах, однако, из-за сложной ситуации в стране и ряда других причин, на тот момент рождаемость была значительно ниже нормы.

Соответственно, из-за нехватки трудовых ресурсов, работодатели борются за квалифицированных сотрудников, а именно, предлагают наиболее выгодные условия труда: полный социальный пакет, увеличение заработной платы, по возможности удобный для сотрудника график работы. Топилин отметил, что сейчас лучший момент для внедрения пенсионных реформ. До этого Максим Анатольевич заявлял, что для людей, возраст, которых подходит к пенсионному, будут организовываться курсы повышения квалификации, и размер будущих выплат постепенно будет расти. Напомним, что согласно новому законопроекту к 2034 году пенсионерки смогут выйти на заслуженный отдых на 8 лет позже (в 63 года), а мужчины на 5 лет позже (в 65). Разница в возрасте выхода на отдых мужчин и женщин, обуславливается, тем, что на плечи женщин помимо работы ложатся ещё и домашние обязанности.