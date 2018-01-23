С Депардье не смогли взыскать накопленные налоги в Саранске

Как следует из официальной базы данных на сайте УФССП, где можно получить информацию о каждом должнике в России, у Жерара Депардье сформировалась задолженность.

Приставы возбудили дело по факту взыскания неуплаченных денежных средств 13 июня. Однако прекратили производство уже через две недели. К 28 июня сотрудники службы не нашли у французского актера никакого имущества, с которого было бы возможно взыскать долги. Как ни старались работники службы судебных приставов, но поиски хоть какого-нибудь имущества, которое было бы возможно подвергнуть аресту, не обнаружилось.

Сообщается, что не нашли и самого Депардье. В настоящее время в своей квартире в Саранске он отсутствует. Проживает французский актер в Бельгии, где купил дом почти одновременно с получение российского гражданства.

Примечательно, что ни на сайте официальной базы должников, ни напрямую у пристава-исполнителя, который занимается налогами французского актера выяснить, сколько же он задолжал, не удалось.

Напомним, Жерар Депардье получил российское гражданство в 2013 году. Владимир Путин лично вручил актеру документ, удостоверяющий личность, а власти Мордовии предоставили элитное жилье в Саранске. В начале этого года сообщалось, что Депардье выразил желание переехать в Алжир.