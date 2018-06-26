Силуанов рассказал, как упадут пенсии, если не будет принята пенсионная реформа

Силуанов рассказал о том, что может произойти, если изменения, в виде пенсионной реформы, не будут приняты. Об этом он рассказал в эфире программы "Познер".

По словам главы Минфина Антона Силуанова, в том случае, если Госдума не примет все изменения грядущей пенсионной реформы, то размер пенсии по старости значительно снизится по отношению к прежней зарплате пенсионера. Так, к 2030 году пенсионеры могут ожидать только 20% вместо положенных 33%. Силуанов также отметил, что в настоящий момент перед правительством стоит задача повысить этот коэффициент до 40%, потому люди сами не знают, против чего протестуют и к чему в дальнейшем это может привести.

Напомним, ранее он также сообщал о том, что начало публичных обсуждений всех нюансов пенсионной реформы никак не связано с тем, что в стране начался ЧМ-2018 по футболу. По его словам, никто не собирался отвлекать людей футболом и принимать какие-то реформы, как это многие заявляют.