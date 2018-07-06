"Росатом" и Минэнерго Украины не общались о сотрудничестве - Насалик

Украинское правительство опровергло факт наличия письма, которое было отправлено в «Росатом». По словам главы Министерства энергетики Игоря Насалика, власти государства не планируют возобновление сотрудничества с Российской Федерацией в области атомной энергии.

Одновременно с этим заявлением сообщается, что послание является действительным, но его появлением планировалось нанесение намеренного вреда Насалику, так как министр якобы подписал его, не читая. Кроме того, представители российской стороны заявили, что никакого письма от Насалика получено не было.

Напомним, ранее была опубликована информация о том, что в «Росатом» было отправлено обращение от Минэнерго Украины с предложением так называемой «ядерной сделки». Кроме того – министр энергетики отметил необходимость восстановления нескольких совместных проектов.