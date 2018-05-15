В первом чтении Госдума одобрила законопроект об отмене роуминга в России

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что национальный и внутрисетевой роуминг являются пережитками прошлого. Кроме того, депутаты полагают, что он является всего лишь источником дополнительного дохода некоторых операторов связи.

Как стало известно, во вторник, 10 июля, на очередном заседании Госдумы во время первого чтения был одобрен законопроект, который предполагает ликвидацию как национального, так и внутрисетевого роуминга на территории России. Отмечается, что депутаты "Справедливой России" внесли законопроект в Госдуму еще летом прошлого года, однако рассматривать его начали только сейчас.

Во время заседания роуминг назвали пережитками прошлого, а также отметили, что никакой пользы он не несет, кроме того, что является дополнительным источником дохода некоторых российских сотовых операторов.