Украина предложила России "ядерную сделку"

Отмечается, что предложение поступило от министра энергетики Украины Игоря Насалыка. Об этом говорится в его официальном письме первому замгендиректору "Росатома" Кирилла Комарова.

Как стало известно СМИ, в Украине решили предложить России некую "ядерную сделку", которую стоит обсудить. Минэнерго страны направило письмо "Росатому", в котором отмечалось, что в связи с тем, что возникла необходимость по восстановлению ряда некоторых совместных проектов, нужно наращивать сотрудничество в сфере атомной энергетики.

Насалык также заявил о том, что можно провести встречу в Брюсселе в период с 9 по 12 июля, где и обсудить все детали проекта по созданию в Украине производства ТВЭЛ. Стоит отметить, что в своем послании миистр рассказал о том, что энергетическое ведомство страны крайне заинтересовано в том, чтобы в будущем развивать двусторонние отношения с Россией.