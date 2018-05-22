Никогда не поздно начать работать на себя: налоговая служба назвала старейшего бизнесмена России

Работники российской налоговой службы рассказали, что возраст самого старшего предпринимателя России составляет 94 года. Бизнесмен проживает в Москве, владеет сетью магазинов, реализующих пищевую продукцию, напитки и табачные изделия.

Самым молодым бизнесменом признан 14-летний житель Москвы. Молодой предприниматель пробует себя в сфере образования. Юноша помогает взрослым и маленьким жителям столицы получить дополнительное образование.

Стоит отметить, что рост количества молодых предпринимателей, на территории Российской Федерации, в последние годы медленно, но стабильно увеличивается. Некоторые эксперты обуславливают это облегчением процедуры получения займов на создание и развитие малого бизнеса. Другие считают, что молодые люди, таким образом, пытаются повысить свой уровень жизни. Ассоциация молодых предпринимателей сообщает, что более одного миллиона граждан, открывших своё дело, возрастом до 30 лет. Наиболее чаще молодые бизнесмены открывают различные магазины и салоны, предоставляющие услуги в сфере красоты. Популярны также кафе, специализирующиеся на горячих напитках, и пекарни. Постепенно завоёвывают популярность предприятия, работающие в сфере информационных технологий.