Министерство финансов приняло меры, согласно которым вырастут цены на водку

5 июля Министерство финансов внесло изменения в приказ «Об установление цен, не ниже которых осуществляется закупка». Поправки коснулись алкогольных напитков, в частности водки.

Теперь посредники могут купить крепкий напиток у предприятия-производителя не дешевле чем за 173 рубля за объём пол-литра. Минимальная оптовая цена составляет 178 рублей. Следовательно подорожание почувствуют и покупателя. В среднем алкоголь подражает на 4 рубля. В магазинах самая дешёвая водка будет стоить 205 рублей за пол-литровую тару. Подорожание касается водки 37-40 градусов.

Такие меры были приняты, из-за того что производители тридцать восьми градусной водки могли регулировать цены самостоятельно. Благодаря изменениям, внесённым Министерством финансов, стоимость напитка крепостью от 37 до 40 градусов будет примерно одинаковым. Поправки вступят в силу через 45 дней. Водка это алкогольный напиток, изготовленный на основе этилового спирт, его содержание в напитки может достигать 56% (на этикетке указывают в градусах).

Напоминаем, что чрезмерное употребление любых спиртосодержащих напитков вредит вашему здоровью!