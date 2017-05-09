СМИ: Кадыров попросил Путина построить ЖД-магистраль в Грозный

Глава Чечни написал письмо президенту Российской Федерации. Оно содержало просьбу пустить на Северный Кавказ высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ).

СМИ передают содержание письма Рамзана Кадырова, который адресовал его к Владимиру Путину. Как оказалось, глава Чеченской Республики попросил президента выделить деньги на новый инфраструктурный проект, который он разработал для подвластной себе местности. Так, он попросил пересмотреть проект по запуску ВСМ с Ростова-на-Дону до Краснодара. По его мнению, оттуда будет удобно продолжить прокладывать ЖД-магистраль до самой столицы Чечни, в Грозный.

Известно, что Владимир Путин не проигнорировал предложение. Тем не менее, он подошел к решению вопроса по нему предусмотрительно, отдав поручение правительству рассмотреть возможность его воплощения в жизнь. Между тем, по оценкам экспертов, строительство ЖД-магистрали может обойтись государству более чем в один триллион рублей.