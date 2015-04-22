Силуанов: к 2024 году средняя пенсия вырастет до 20 000 рублей

Глава Минфина РФ Антон Силуанов считает, что повышение пенсионных выплат поможет справиться с инфляцией. При этом, если пенсионный возраст не изменится, то ресурсов для увеличения размеров пенсий не будет, подчеркнул он.

Министр финансов прогнозирует рост среднего размера пенсии. Как утверждает Силуанов, к 2024 году размер выплат будет значительно увеличен и составит около 20 000 рублей. Во время своего интервью Силуанов назвал повышение пенсионных выплат необходимостью, которая поможет пенсионерам справиться с ростом инфляции.

Особый акцент Силуанов поставил на рост пенсионного возраста, который так тревожит россиян. По словам Минфина, именно он может обеспечить увеличение пенсий, без повышения возраста – средний размер выплат увеличиться не сможет.

Ранее уже сообщалось о том, что о размере средней пенсии россиян высказался министр труда и соцзащиты Максим Топилин. Он утверждает, что уже в следующем году средняя выплата для пенсионера увеличится, в среднем, до 12 000 рублей. Что касается увеличения возраста для выхода на пенсию, то этот законопроект, подготовленный правительством России, уже направлен для рассмотрения в Госдуму. Данный проект реформы, считают политики, поможет обеспечить ежегодное увеличение пенсию примерно на 1 000 рублей.