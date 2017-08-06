Чубайс: Изменения в пенсионной системе России помогут решить многие проблемы

Руководитель корпорации "Роснано" уже высказывал своем мнение о том, что долгосрочные и социальные задачи должны решаться посредством пенсионной системы.

Анатолий Чубайс, который занимает должность руководителя крупной российской корпорации "Роснано", высказал свои мысли о том, как в будущем в России будет развиваться пенсионная система, и какое влияние она будет оказывать жизнь граждан. Так, согласно его словам, изменения в ней помогут решить многие проблемы социального характера.

Чубайс считает, что однажды пенсионная система наконец сможет решить и инвестиционную задачу. По его словам, такая схема активно практикуется в других развитых странах. По мнению предпринимателя, в реформе по повышению пенсионного возраста есть огромный смысл, и со временем он станет очень заметен.